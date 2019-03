Lyon, Aulas continue de mettre la pression sur Genesio

Le président de l'OL a indiqué que le match de Coupe de France mardi soir peut encore faire basculer la décision de prolonger Bruno Genesio ou non.

L'avenir de Bruno Genesio est sur toutes les lèvres du côté de l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur français est en bonne passe pour être prolongé. Jean-Michel Aulas n'a cessé de clamer qu'il rendrait son verdict définitif au mois de mars afin de commencer à préparer au mieux la prochaine saison et a finalement décidé de faire une annonce publique mardi après la demi-finale de .

Vainqueur de Rennes, reste troisième et se rapproche de la deuxième place détenue par . Selon toute vraisemblance, Bruno Genesio devrait rester l'entraîneur de Lyon et être confirmé dans ses fonctions mardi, mais il doit tout de même pour cela au moins assurer une place sur le podium en . Même si sa décision est déjà prise, Jean-Michel Aulas a maintenu la pression sur son entraîneur après la victoire contre Rennes.

"Ce n'est pas par hasard que ce sera mardi"

L'article continue ci-dessous

"On a discuté avec Bruno. Les différentes hypothèses ne sont pas toutes transparentes pour vous, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qu’il va se passer et je pense que certains peuvent se tromper beaucoup. Il faut attendre que le comité de gestion donne sa vision et le match de mardi très important pour nous et pour la décision. Ce n’est pas par hasard si elle interviendra mardi soir après le match", a analysé Jean-Michel Aulas.

Au micro de Canal Plus Sport, Bruno Genesio semblait lui déjà au courant de la décision de son président : "Je travaille avec mon président depuis 3 ans et demi, on se parle tous les jours je sais ce qu’il pense de moi et de mon travail, a confié Genesio en conférence de presse à l’issue du match. Ce qui m’importe c’est de faire avancer l’équipe et d’aller vers les objectifs qui nous ont été fixés, le reste est secondaire pour moi, pour l’instant".

À signaler toutefois que les joueurs ne semblent pas dans la confidence concernant l'avenir de leur entraîneur, comme Anthony Lopes l'a indiqué. Le gardien de l'OL a affirmé en zone mixte ne "pas (être) au courant", toujours sur la chaîne cryptée. "Le président fera son annonce quand il aura envie que tout le monde sache, a précisé le gardien de l'OL, sur la chaîne L'Equipe. Si lui (Genesio) le sait, c'est bien pour lui".