Lyon : Aouar, dans le dur, se justifie

30 matchs en Ligue 1 cette saison, pour trois petits buts et trois petites passes décisives. À l’instar de son club, Houssem Aouar a du mal depuis le coup d’envoi de l’exercice 2021-2022. Encore une fois à l’instar de son club, on s’attendait à le voir se réveiller lors du sprint final, mais le milieu offensif ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Explications de l’intéressé.

"On ne peut pas demander à un joueur d'être à un niveau exceptionnel à chaque match"

"Je dispute 40 matchs par saison, a d’abord rappelé le joueur formé à l’OL lors d’une longue interview accordée à Libération. Soit plus de la moitié du temps de jeu total de la saison dernière. On ne peut pas demander à un joueur d'être à un niveau exceptionnel à chaque match, ça n'existe pas. Le foot est humain avec des paramètres physiques, mentaux…"

De Zidane à Martin Terrier, en passant par les statistiques, le regard des autres et tout le reste: @HoussemAouar fait le (grand) tour. #OLFCGB #SBOL #OL #OlympiqueLyonnais

Houssem Aouar: «Personne ne peut lire le foot à travers une grille statistique» https://t.co/jHSPJyIinP — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) April 19, 2022

Selon Aouar, ses performances sont analysées par le prisme de son potentiel, et non en fonction de ce qu’il fait sur le terrain : "Je trouve qu'on juge beaucoup par rapport à ce qu'un joueur peut apporter, alors que l'on devrait le juger sur ce qu'il apporte. Dans mon cas, j'ai été titulaire à 19 ans dans un gros club européen, et j'ai enchaîné en Ligue des Champions. Dès lors j'ai entendu : 'S'il en est là à tel âge, il doit faire ça, puis ça, puis encore ça'. Et on a dessiné mon propre chemin. Mais c'est le mien", a-t-il poursuivi.

Aurait-il dû partir avant, lui qui était encore courtisé par les plus grands clubs du monde l’été dernier, comme la Juventus ou Manchester City ? Peut-être. Mais, là encore, Aouar a tenu à répondre, avec un message clair : c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. Il n’a que 23 ans, et les plus belles pages de sa carrière sont encore à écrire.

Son avenir, Aouar répond

"Depuis deux ans, chaque été, on se met dans ma tête. Mais je n'ai rien dit, moi. Je joue à l’OL et c'est un grand club, avec des objectifs élevés. Et je n'ai que 23 ans. J'ai une vie de joueur devant moi et comme aucun chemin n'est écrit à l'avance, je devrai trouver le mien. Ça peut aller vite, prendre du temps... Quand j'arrêterai, on pourra se poser et dire : 'Voilà il était comme ça, il a fait ça'. Pas avant", a conclu Aouar, en réponse à ses détracteurs.