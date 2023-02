Lyon : Alexandre Lacazette répond aux critiques

Avant le match de Coupe de France contre Lille, l'attaquant de l'OL a souligné les progrès de son équipe et a réagi à ses performances individuelles.

L'Olympique Lyonnais a goûté de nouveau à la victoire ce week-end avec un succès encourageant face à Troyes. Les Gones vont devoir enchaîner pour revenir au classement mais seraient surtout inspirés de briller en Coupe de France afin de se qualifier directement pour une compétition européenne la saison prochaine. Malgré les résultats en dents de scie même depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Alexandre Lacazette a envoyé un message positif en conférence de presse et ce malgré les critiques à l'encontre de son équipe.

"Une semaine décisive"

"Est-ce que l'équipe progresse ? Je trouve que ça va mieux. Il y a eu des matchs où on a pas encaissé de but et on a eu la maîtrise du jeu. Contre Troyes, on a marqué et on a eu la possession. L'efficacité dans la surface adverse a fait la différence pour gagner", a analysé l'attaquant de l'OL avant le match de Coupe de France face à Lille.

"C'est difficile de trouver la faille face à des blocs bas. Les frappes de loin ? C'est une solution qu'on devrait utiliser plus souvent. Lille est une très bonne équipe, qui pratique du beau football. Sur un match, tout peut se passer. C'est une rencontre importante pour nous. C'est une semaine décisive. C'est ce genre de semaine qu'on a envie de jouer. Tous les joueurs sont concernés pour jouer ces deux matchs", a ajouté le capitaine de l'OL.

"L'expérience de Lovren fait du bien"

Alexandre Lacazette est heureux de sa saison sur le plan individuel mais aurait aimé que ses buts aient davantage d'impact sur les résultats de son équipe : "J'aurais préféré qu'on soit plus haut au classement. Cette saison, c'est compliqué mais je sais que mes buts sont importants pour l'équipe. J'espérais être performant à mon retour et qu'on soit meilleur au classement. On va se battre jusqu'à la fin. Mes buts sont importants pour l'équipe, pour continuer d'espérer et atteindre nos objectifs. On ne va rien lâcher. C'est une fierté d'avoir autant de matchs avec l'OL et d'avoir marquer autant."

Le capitaine de l'OL a souligné l'apport de Dejan Lovren sur les jeunes et nourrit des ambitions pour le jeune Barcola, buteur face à Troyes : "Dejan a sa part de responsabilité. Il répond aux attentes et sa présence et son expérience fait du bien. Les jeunes sont plus à l'écoute. Des joueurs comme Bradley et Rayan, ça leur donne de la confiance de jouer. C'est à eux de répondre avec de bonnes performances. Ils l'ont fait à Troyes".

"Barcola est assez timide, comme moi à mes débuts. J'essaie de faire sortir sa timidité. Quand il est en confiance, il peut être très fort. Samedi, il a eu cette agressivité devant le but. Le discours du but l'a fait réfléchir, il a su mettre en application les consignes du coach. Quand on gagne, il y a toujours de la joie", a conclu Alexandre Lacazette.