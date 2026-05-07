« Luuk de Jong revient à Eindhoven »

Luuk de Jong quittera le FC Porto en fin de saison. Selon le site portugais spécialisé dans les transferts Zerozero, l’attaquant de 35 ans, qui traverse une situation personnelle délicate, rentrera à Eindhoven. Son contrat, qui expire au Portugal, ne sera pas prolongé.

L’été dernier, son arrivée à Porto avait surpris, car il était venu apporter son expérience pour concurrencer Samu Aghehowa. Les deux parties pouvaient initialement prolonger leur collaboration d’une saison, mais cette option n’a pas été retenue.

Selon le média portugais, la grave maladie d’un proche aux Pays-Bas a été décisive dans la décision de l’ancien international néerlandais, qui souhaite se rapprocher de sa famille pour lui apporter son soutien.

À ces raisons s’ajoute sa convalescence suite à une grave blessure au genou : en décembre, il a subi une intervention sur le ligament croisé du genou gauche, après avoir déjà manqué plusieurs semaines plus tôt dans la saison.

Ces pépins physiques ont largement éclipsé son passage au club. Francesco Farioli voyait en lui l’attaquant expérimenté idéal pour alterner avec Samu Aghehowa, mais les blessures ont empêché ce projet de se concrétiser.

Arrivé l’été dernier, l’avant-centre avait d’abord brillé, marquant notamment un but décisif sur la pelouse du Sporting CP. Après une victoire convaincante contre Casa Pia, Farioli avait même parlé d’une « masterclass » du Néerlandais.

Peu après, la malchance a de nouveau frappé lors d’un match amical contre Lourosa. Fin août, De Jong s’est gravement blessé au genou et a dû rester écarté des terrains pendant trois mois. À peine revenu en novembre, l’attaquant a connu un nouveau coup dur : il a déchiré son ligament croisé. Sa saison s’est ainsi immédiatement terminée.