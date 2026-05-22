Luuk de Jong (35 ans) annonce une décision majeure pour son avenir

Luuk de Jong quitte le FC Porto après une seule saison, comme l’a confirmé l’attaquant de 35 ans au journal Algemeen Dagblad. Il avait la possibilité de prolonger son contrat arrivant à échéance, mais a choisi de ne pas donner suite à cette proposition.

L’attaquant, encore en convalescence après une rupture des ligaments croisés, garde toutefois toutes les options ouvertes pour la suite de sa carrière. « Continuer ou arrêter, je laisse toutes les options ouvertes cet été », déclare-t-il au quotidien néerlandais.

Opéré du genou en décembre, il suit un protocole de rééducation conforme aux prévisions : « Les médecins constatent que mon genou est stable et, quand je le sollicite, je ne ressens aucune douleur », explique-t-il. Son retour sur les terrains n’est toutefois pas attendu avant la fin août, neuf mois après sa blessure.

C’est précisément pour cette raison qu’il a choisi de ne pas prolonger son séjour au Portugal. « J’ai expliqué au club : “Dans ces circonstances, je ne peux pas signer de nouveau contrat. Ce ne serait pas équitable, ni envers moi-même, ni envers vous.” » Parti l’an dernier au Portugal avec de grandes ambitions pour, disait-il, « une nouvelle belle aventure », l’attaquant reste donc libre de déterminer son avenir.

Le club portugais aurait aimé le conserver plus longtemps. Le champion portugais aurait aimé le conserver plus longtemps : « Le club le regrette. “Tu n’as joué que cinq matchs, mais ça nous donne envie de plus”, disent-ils. » De Jong partage ce regret, mais rappelle : « Il faut aussi être réaliste. »

Un retour aux Pays-Bas est exclu. Récemment associé au FC Twente, le club où il a commencé sa carrière professionnelle, l’attaquant le rejette fermement : « Je suis clair : aux Pays-Bas, je ne joue que pour un club, le PSV. J’ai fini ma carrière à Eindhoven en beauté. C’est mon club, mais un retour sur les terrains avec le maillot du PSV n’est plus d’actualité. »

Un départ définitif du football professionnel est désormais une option. « Oui, c'est aussi une possibilité. » L'attaquant explique avoir profité de sa longue rééducation pour réfléchir à sa carrière et à son avenir. « J'aurai 36 ans en août. Je n'ai plus de rêve inassouvi, plus rien à prouver. »