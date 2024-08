Lukaku, la bombe est lancée !

L'équipe de Cheslea aurait trouvé un accord avec Aston Villa pour Romelu Lukaku, qui est également recherché par Naples.

Après son retour à Stamford Bridge pour 97,5 millions de livres (124,9 millions de dollars) à l'été 2021, sept ans après son départ des Blues, l'avenir de Lukaku est une grande préoccupation pour Chelsea pour le troisième été consécutif, car l'attaquant belge n'a pas réussi à s'imposer au sein du club. Les Blues cherchent maintenant à le faire signer un contrat permanent après deux prêts consécutifs à l'Inter Milan et à la Roma.

La publication italienne Il Mattino (via CalcioNapoli24) a rapporté qu'Aston Villa et Chelsea se sont mis d'accord sur un transfert de Lukaku, les Blues voulant se débarrasser du Belge dès que possible en raison de son salaire de 325 000 £ par semaine. Cependant, le rapport suggère que l'attaquant n'est pas intéressé par un transfert à Birmingham, car il attend Naples.

Naples et Chelsea sont en pourparlers pour recruter Lukaku, car le nouvel entraîneur des Gli Azzurri, Antonio Conte, veut recruter un attaquant fiable, et Victor Osimhen est lié à un transfert dans l'autre sens. Cependant, Chelsea "perd patience" avec le club de Serie A, qui a retardé le transfert.

Chelsea aurait voulu régler la question de l'avenir de Lukaku avant le début de sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Cependant, les dirigeants de Chelsea aimeraient maintenant que l'affaire soit réglée avant le début de la saison de Premier League, avec la visite de Manchester City à Stamford Bridge le 18 août.