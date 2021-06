Lukaku : "Je me sens bien à l'Inter"

L'attaquant nerazzurro n'a pas l'intention de quitter l'Inter Milan, malgré plusieurs rumeurs l'envoyant en Premier League la saison prochaine.

Romelu Lukaku a mis fin aux spéculations sur son avenir en confirmant qu'il resterait à l'Inter. Le Belge a été l'un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières saisons, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il pourrait être prêt pour un retour en Premier League.

Cependant, le Nerazzurro a porté un coup aux prétentions de Chelsea et Manchester City en annonçant qu'il resterait à San Siro. Lors de l'émission DevilTime sur la chaîne de télévision belge VTM, Lukaku a confirmé ses intentions tout en révélant qu'il avait parlé à Simone Inzaghi, qui devrait prendre la direction de l'Inter après son départ de la Lazio.

"Oui, je reste. J'ai déjà eu des contacts avec l'homme qui deviendra notre nouveau manager. Peut-être que je ne devrais pas encore le dire, a déclaré Lukaku. C'était une conversation très positive. Il y a aussi le défi de [gagner le championnat] à nouveau. Je me sens bien à l'Inter."

Lukaku a également parlé en termes élogieux d'Antonio Conte, qui a quitté son poste de manager de l'Inter le mois dernier après avoir mené les Nerazzurri au titre en Serie A.

"Les sommets que j'ai atteints en tant que joueur, c'est grâce à lui, a-t-il déclaré. Il répète beaucoup de choses, il répète des exercices tactiques. Au début, c'était surtout individuel, beaucoup de vidéos pour s'améliorer tactiquement. Il était toujours constructif dans ses critiques. Il ne me tuait pas pour me tuer, mais il me tuait pour me rendre meilleur.

"Si vous faites ça tous les jours, pour un joueur comme moi, qui est super concentré sur le football, je ne pouvais que devenir un meilleur joueur. Quand j'ai appris qu'il allait partir, c'était difficile parce que nous avons un groupe tellement affamé et des gars qui travaillent vraiment pour l'équipe. Et puis le cycle s'est soudainement arrêté."

Le Belge a été dans une forme étonnante après avoir rejoint l'Inter en provenance de Manchester United avant la campagne 2019-20. Lukaku a marqué 23 buts en championnat lors de sa première saison à l'Inter, avant de faire mieux avec 24 réalisations et un titre cette saison. Au total, Lukaku a marqué 64 fois en 95 matchs pour l'Inter.