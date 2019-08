Lukaku demande le maillot numéro 9, l'Inter l'enlève à Icardi

Romelu Lukaku a hérité du maillot numéro 9 de l'Inter Milan cette saison, à la place de Mauro Icardi.

C'est déjà la Lukaku-mania à l'Inter. Les fans des Nerazzurri sont en extase après la journée intense qui a conduit à l’achat officiel de l'ancien attaquant de pour un montant de 80 millions d'euros.



Le grand achat se traduira par une explosion des demandes sur le front du marketing: les magasins ont déjà imprimé, selon ce qu’indique aujourd’hui 'Il Corriere dello Sport', un certain nombre de maillots portant le numéro 9.

Le journal indique que Lukaku aurait demandé au club à avoir ce numéro.

L’Inter a enlevé le 9 à Mauro Icardi, l’ancien capitaine étant de plus en plus en marge du projet Nerazzurri. Il est presque certain qu'Icardi restera en dehors de la liste pour la , alors qu'il pourrait être inclus dans celle du championnat. Son départ, bien que pas simple, semble inévitable.