Lukaku dans la pire forme de sa vie avant de défier les Bleus

Romelu Lukaku a connu une terrible campagne pour l'Euro 2024 avec la Belgique, les statistiques mettant en évidence ses difficultés devant le but.

Les Diables Rouges se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ils ont été très décevants lors de leur match nul 0-0 contre l'Ukraine mercredi soir. Les Belges, prochains adversaires des Bleus à l'Euro, ont manqué de tranchant en attaque et l'incapacité de Lukaku à marquer a été particulièrement flagrante, l'attaquant n'ayant pas su concrétiser ses multiples occasions.

Cependant, la quête de Lukaku pour marquer à l'Euro 2024 a été gâchée par une série d'événements malheureux. Lors du premier match de groupe de la Belgique contre la Slovaquie, l'attaquant a cru avoir marqué en reprenant un rebond d'une frappe d'Amadou Onana. Cependant, le but a été refusé pour hors-jeu, laissant Lukaku frustré. Plus tard dans le match, une égalisation potentielle a également été refusée en raison d'une main de Lois Openda dans la préparation.

Records négatifs pour Lukaku

Ses déboires se sont poursuivis lors du deuxième match de groupe de la Belgique contre la Roumanie. Lukaku a de nouveau trouvé le chemin des filets, célébrant ce qu'il croyait être un but légitime. Cependant, la VAR a déterminé qu'il était hors-jeu par la plus petite des marges. C'était la troisième fois dans le tournoi qu'un de ses buts était annulé par la VAR.

L'article continue ci-dessous

Les difficultés de Lukaku ne sont pas seulement anecdotiques, elles sont étayées par des statistiques brutales. Il détient actuellement le record peu enviable du plus grand nombre d'occasions manquées (6) et du plus grand nombre de tirs cadrés (7) sans marquer. En outre, ses trois buts refusés mettent en évidence les marges infimes qui ont joué en sa défaveur dans ce tournoi. Ces statistiques soulignent la frustration et les défis auxquels Lukaku a été confronté dans ses tentatives de contribuer au nombre de buts de la Belgique.