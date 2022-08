Lukaku blessé et indisponible pour le choc Inter - Bayern

Romelu Lukaku souffre d'une entorse à la cuisse gauche, son état sera réévalué la semaine prochaine.

L'Inter a officiellement annoncé les résultats des examens de Romelu Lukaku, qui a dû s'arrêter lors de l'entraînement de dimanche en raison d'un problème musculaire.

« Romelu Lukaku a subi aujourd'hui des examens à l'Istituto Humanitas de Rozzano, suite aux douleurs musculaires constatées lors de la séance d'entraînement d'hier matin. Les examens ont révélé une entorse des fléchisseurs de la cuisse gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine ».

Lukaku ratera plusieurs matches importants

L'attaquant belge manquera évidemment le match de milieu de semaine contre Cremonese, mais aussi le derby de Milan et le choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Lukaku devrait revenir dans une vingtaine de jours, probablement contre l'Udinese ou quelques jours plus tôt en Ligue des champions contre le Viktoria Plzen. Mais il n'est pas exclu que son come-back soit reporté après la trêve internationale.

C'est un gros problème pour Simone Inzaghi, qui ne pourra compter que sur Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Joaquin Correa dans les semaines à venir.

Jusqu'à présent, Lukaku a marqué un but lors des trois premières journées de la saison, contre Lecce, tandis qu'il est resté muet contre Spezia et la Lazio. À Rome en particulier, sa performance a été bien en deçà des attentes, révélant une condition physique qui est encore loin d'être optimale. Est arrivée ensuite cette blessure et l'arrêt qui le tiendra à l'écart pendant trois semaines.