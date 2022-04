Lukaku à l’Inter, on en reparle

L'attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, tenterait de nouveau de retourner dans son ancien club de l'Inter Milan.

Seulement un an après son arrivée Chelsea à la suite de deux belles années effectuées en Lombardie, Lukaku reconnaît que ce transfert a été une mauviase idée et il est impatient de retourner en Italie.

Selon Tuttosport, Lukaku a demandé aux dirigeants de l'Inter de lui faire une place dans l’effectif et il est prêt à réduire son salaire pour porter à nouveau le maillot des Nerazzurri. Si cela s’avère être vrai, la direction de Chelsea et son coach risquent d’être mécontents. En automne dernier, ils avaient déjà sanctionné leur joueur après que ce dernier ait exprimé dans la presse transalpine son attachement envers l’écurie lombarde.

L'article continue ci-dessous

L’Inter prêt à ramener Lukaku

Lukaku est en contact avec les dirigeants de l'Inter Piero Ausilio et Beppe Marotta et il leur a demandé de le « rapatrier ». L'attaquant belge laisse également des indices sur les médias sociaux et a aimé la photo du barbecue effectué par les Intéristes Pinetina il y a quelques semaines.

Le président de l'Inter, Steven Zhang, est ouvert à cette perspective, même s'il est clair que tout accord dépendra de la vente préalable de joueurs.