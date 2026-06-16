Luka Zidane : « J'ai de beaux souvenirs avec Messi contre le Real Madrid »

Luka Zidane, le gardien de but algérien, a exprimé sa grande fierté à l’idée d’affronter la star argentine Lionel Messi, assurant que jouer contre les meilleurs au monde constituait la principale raison de sa pratique du football. Cette déclaration intervient juste avant la rencontre très attendue qui opposera les Guerriers du désert à l’équipe « du tango », tenante du titre mondial, lors du match d’ouverture des deux sélections.

« Pour un footballeur, la plus grande chose qui soit est de jouer la Coupe du monde et de pouvoir défendre son pays. C'est une grande fierté d'être ici et de défendre mon pays, l'Algérie », a-t-il déclaré dans l'émission « La Tribuna » sur Radio Marca.

Interrogé sur le léger décalage dans le calendrier des matchs, il reconnaît que l’attente est « longue, mais que l’envie de débuter grandit à mesure que les heures passent ».

Concernant la préparation des Verts, il assure que la clé pour tenir tête à un adversaire de ce calibre réside dans une concentration totale sur les atouts de son propre groupe : « Le plus important, et je le répète sans cesse, c’est de se focaliser sur nous-mêmes et sur notre jeu. »

Le gardien estime que les Guerriers du Désert disposent des atouts nécessaires pour défier n’importe quel adversaire grâce à la qualité de l’effectif actuel : « Nous avons une équipe formidable composée de joueurs très jeunes, qui ont beaucoup de talent. »

Il a par ailleurs salué les résultats des deux matchs amicaux disputés avant la Coupe du monde, estimant qu’ils étaient « importants pour la confiance et pour bien aborder le premier match ».

Le premier match contre l’Algérie revêt une saveur particulière pour le gardien, puisqu’il se retrouvera face à Lionel Messi, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

Interrogé sur l’occasion de défier le capitaine argentin, il rappelle : « Je l’ai toujours dit : affronter les meilleurs, c’est la raison pour laquelle nous jouons au football. »

Le fils de la légende Zinédine Zidane affiche un respect immense pour le champion du monde en titre, rappelant la carrière exceptionnelle de la star argentine : « Tout le monde a vu Messi plus qu’il n’en faut, il trône au sommet depuis 20 ans. »

Le gardien avoue avoir suivi la carrière de l’Argentin depuis son plus jeune âge : « Oui, je l’ai beaucoup regardé depuis que je suis tout petit. Je le suivais surtout quand il jouait contre le Real Madrid, et j’en garde de très beaux souvenirs d’enfance. »

Le gardien admet toutefois que ce rendez-vous revêtira une importance particulière pour lui : « Pouvoir jouer et affronter Messi est une fierté, mais l’essentiel est de se concentrer sur nous-mêmes et d’aborder ce premier match de la meilleure façon possible afin de gagner et de bien démarrer le tournoi. »