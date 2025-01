Luka Modric est increvable

Le Real Madrid a connu un retour chaotique en Liga pour prendre la tête du classement au début de l'année 2025.

Les Merengues ont réussi une remontée sensationnelle 2-1 à Valence lors d'une soirée pleine de suspense à l'Estadio Mestalla.

Les visiteurs étaient menés 1-0 à la fin des 10 dernières minutes, Vinicius Junior étant expulsé pour un accrochage avec Stole Dimitrievski.

L'article continue ci-dessous

Cependant, après la mêlée entourant l'expulsion, le capitaine Luka Modric a été introduit sur le banc et le Croate a inscrit l'égalisation.

Le but victorieux de Jude Bellingham à la 95e minute a puni une erreur de Valence, alors que Modric a franchi une nouvelle étape pour Madrid.

En octobre, à 39 ans et 40 jours, il a battu le record de Ferenc Puskas en tant que joueur le plus âgé à avoir fait une apparition en compétition pour le club.

Son but à Valence pulvérise l'autre titre du Hongrois, celui de buteur le plus âgé, Modric détenant désormais cette couronne à 39 ans, 3 mois et 23 jours.

Il s'agissait également du 561e match de Modric pour le club, ce qui le place à la 10e place ex-aequo dans la liste de tous les temps.