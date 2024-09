Luka Modric, c'est terminé

Luka Modric a compris qu’il arrivait à la fin de sa carrière.

Le joueur de 38 ans n’est plus aussi important qu’il l’était autrefois au Real Madrid, même s’il reste essentiel pour Carlo Ancelotti – et ce sera le cas jusqu’à ce qu’il décide de mettre un terme à son séjour au Santiago Bernabeu.

Le fait que Modric continue à jouer au plus haut niveau à son âge, non seulement sur le plan national, mais aussi international, témoigne de ses capacités et de sa forme physique. Il joue toujours régulièrement pour la Croatie, dont il est le capitaine. Cependant, il a des doutes sur sa capacité à tenir le coup.

Naturellement, Modric pense à la Coupe du monde 2026, car il s’agit du prochain grand tournoi international. Cependant, il aura 40 ans à cette date et, comme il l’a déclaré aux médias cette semaine (via MD), il n’est pas sûr d’avoir le niveau requis pour jouer en Amérique du Nord.

« La Coupe du monde est dans un avenir lointain et à mon âge, je ne peux pas trop planifier. Le premier objectif est de faire de son mieux en Ligue des Nations et après on verra. Je ne peux rien confirmer car il y a encore du chemin à parcourir et je ne sais pas si c’est réaliste à mon âge. »

Ce sera un jour triste pour tous les Croates quand Modric raccrochera les crampons au niveau international. Le Real Madrid préférerait probablement que cela se produise le plus tôt possible, afin de limiter le risque de blessures éventuelles.