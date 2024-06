Luka Modric, c'est fini

Luka Modric va devoir décider de son avenir en club et en sélection dans les semaines à venir.

Le Real Madrid a offert au milieu de terrain vétéran une prolongation de contrat de 12 mois pour la campagne 2024/25.

Bien qu'il semble certain de mettre un terme à son séjour à Madrid, Modric est prêt à prolonger son lien avec le club pour une 13e saison.

S'il accepte l'offre, il deviendra le capitaine de l'équipe, Nacho Fernandez étant parti en Arabie Saoudite.

Cependant, son avenir international est moins clair, après l'élimination de la Croatie en phase de groupes de l'Euro 2024.

Modric a déjà indiqué qu'il souhaitait continuer à jouer pour la Croatie tant qu'il resterait à Madrid et qu'il souhaitait participer à la Coupe du monde 2026.

Cependant, un message posté sur les réseaux sociaux après le tournoi a semé la confusion quant à son intention de continuer ou de se retirer.

"Avec ce maillot, j'ai vécu les moments de plus grande joie et de plus grande fierté de ma vie. Lors de l'Euro 2024, nous avons connu le moins beau côté du football, mais la fierté de jouer pour la Croatie ne dépend pas des résultats. Je vous remercie pour votre grand soutien", a-t-il déclaré.

Modric compte déjà 178 sélections et pourrait dépasser les 200 dans les années à venir, ce que seul son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo a réussi à faire dans le football masculin.