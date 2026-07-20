Luka Modric s’apprête à prolonger sa carrière d’au moins une saison. Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, l’AC Milan et le milieu de terrain croate de 40 ans en sont aux dernières étapes des négociations concernant un nouveau contrat.

Son contrat expirant le 30 juin 2026, le milieu de terrain se trouve actuellement en fin de bail et libre de s’engager où il le souhaite. L’ancien lauréat du Ballon d’Or avait initialement annoncé qu’il ne se prononcerait sur son avenir qu’après la Coupe du monde 2026, mais son choix semble désormais acquis.

Selon l’expert, les deux parties sont sur le point de finaliser un accord pour un contrat d’une saison, les derniers détails étant en cours de réglage avant la signature.

Le vétéran croate devrait donc rester impliqué dans le nouveau projet milanais, sous la houlette de l’entraîneur Rúben Amorim, chargé d’ouvrir une nouvelle ère chez les Rossoneri.

Arrivé libre à l’été 2025 après son long passage au Real Madrid, le milieu de terrain s’est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain.

Le Croate a disputé 37 matchs officiels pour Milan, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Lors de la Coupe du monde 2026, il a également pris part aux quatre rencontres de la Croatie, avant que le Portugal n’élimine le vice-champion 2018 en huitièmes de finale.

Une fois les dernières formalités réglées, le milieu de terrain de quarante ans ajoutera donc une saison supplémentaire à un parcours déjà impressionnant, commencé au Dinamo Zagreb, poursuivi à Tottenham Hotspur puis couronné au Real Madrid.