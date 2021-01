Luka Jovic : "Je n’ai pas eu de chance au Real Madrid"

En pleine bourre à l’Eintracht Francfort, Jovic renait dans son ancien club après un an et demi compliqué au Real Madrid.

Trois buts. En l’espace de trois matches avec l’ , Luka Jovic a déjà mieux que durant une saison et demie avec le . Prêté par le club madrilène dans le club qui l’a vu exploser en 2018-2019, l’attaquant serbe a retrouvé la confiance qui l’avait quitté en même temps qu’il posait ses valises dans la capitale espagnole il y a plus d’un an.

"Je n'ai pas eu de chance au Real Madrid, a confessé l’attaquant durant sa présentation ce mardi. Les blessures m'ont diminué et dans la sphère privée je n'ai pas bien réussi du tout. Je me sens chanceux d'avoir pu rentrer à Francfort, où ils m'ont reçu à merveille."

De retour dans un club qu’il connait bien, Luka Jovic tente de rattraper le temps perdu à Madrid. Recruté pour plus de soixante millions d’euros, le Serbe a déçu sous les ordres de Zinedine Zidane et n’a jamais réussi à mettre un once de concurrence à Karim Benzema, qui lui est dans la forme de sa vie. Critiqué par les médias espagnols et pas exempt de tout reproche comme cette virée en en pleine crise du Covid-19, Jovic assume sa part de responsabilité dans cet échec. Malgré seulement 32 matches joués en dix-huit mois, il préfère garder le positif.

"J'ai eu la chance de pouvoir s'entraîner jour après jour avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai acquis de l'expérience et je me considère comme un meilleur joueur aujourd'hui. Bien que n'ayant pas pu avoir de continuité sur le terrain, je retiens beaucoup de choses positives de Madrid."

Ne parlant pas l’espagnol malgré des cours, il estime que le manque de communication avec Zidane a été l’un des facteurs de son échec au Real Madrid. Prêté jusqu’à la fin de la saison, Jovic ne préfère pas faire de plans sur la comète et souhaite avant tout retrouver le plaisir de jouer.

"Je ne veux pas entrer dans les détails, ce sont tous les deux des entraîneurs phénoménaux. Zidane est également très bon sur le plan personnel, mais il m'est plus facile de communiquer avec Adi en anglais car je ne parle pas couramment l'espagnol pour pouvoir converser avec Zidane couramment. Ce type de détail me facilite la tâche."

Conscient de ses qualités et de sa force mentale, Luka Jovic compte terroriser les défenses allemandes, afin de se rappeler aux bons souvenirs du Real Madrid. Et prouver qu’il n’est pas un accident industriel dans les comptes madrilènes.