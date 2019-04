Luka Jovic au Real Madrid ? "Une réelle possibilité" pour le directeur sportif de Francfort

Le directeur sportif de Francfort s'est exprimé sur l'avenir de l'international serbe. Il a ouvert la porte à un départ au Real Madrid.

Prêté par à Francfort, Luka Jovic a définitivement été acheté par le club allemand qui a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros. Il faut dire que l'international serbe a convaincu avec une saison de haute facture. Mais l'attaquant de 21 ans pourrait ne pas faire de vieux os du côté de Francfort. En effet, à peine acheté, Luka Jovic risque d'être déjà revendu l'été prochain tant les cadors européens se l'arrachent.

Auteur de vingt-cinq buts en quarante deux apparitions toutes compétitions confondues, Luka Jovic a conquis son monde cette saison. Grand artisan du très beau parcours de Francfort en et en , le Serbe est suivi de près par plusieurs grands clubs européens dont le Real, le Barça, et le . Et bien évidemment, si ces clubs décident de passer à l'action l'été prochain, il sera compliqué pour Francfort de retenir son phénomène serbe.

Le en pole position ?

Dans une interview accordée à ZDF, Fredi Bobic, directeur sportif de Francfort, a évoqué l'avenir de Luka Jovic, la pépite du club allemand, et a ouvert la porte à un départ au Real Madrid : "Il est fort possible que Luka Jovic signe pour le Real Madrid. J'espère et veux qu'il reste ici à l'Eintracht, mais je suis aussi réaliste et je sais que si un grand club comme le Real Madrid le veut, nous n'avons aucune chance de le garder".

Selon les informations de Goal, le Real Madrid ne fera pas face à la concurrence du Bayern Munich qui n'a pas l'intention de se joindre à la course pour l'international serbe. Les Bavarois doivent d'abord penser à se renforcer sur les ailes alors que Robert Lewandowski est en grande forme au poste de Luka Jovic. Manchester City et le sont quant à eux toujours très attentifs à l'évolution du dossier, les Blaugrana ayant été, au même titre que le Real Madrid, les premiers intéressés.

Du côté du Real Madrid, l'arrivée de Luka Jovic pourrait permettre de préparer la succession de Karim Benzema sur le long terme. Pour le FC Barcelone il s'agirait également de préparer la succession de Luis Suarez. Le Real Madrid a donc un léger avantage puisque avec le retour de Zinedine Zidane, il est prévu que le club madrilène ait une enveloppe conséquente sur le marché des transferts et aura les moyens de s'offrir la révélation de .