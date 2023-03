Luis Suárez tacle Kylian Mbappé, Neymar et le PSG

Dans une interview pour Placar, Luis Suárez s'est penché sur sa carrière et en a profité pour tacler Kylian Mbappé, Neymar, le PSG et la Ligue 1.

Après un bref retour au pays au Club Nacional, Luis Suárez évolue désormais sous les couleurs de Grêmio. En ce début mars, l'Uruguayen s'est confié au journal brésilien Placar. Interrogé sur l'ensemble de sa carrière, l'attaquant est longuement revenu sur le trio infernal qu'il formait avec Lionel Messi et Neymar au Barça, la fameuse MSN. Et si il a loué les qualités du Brésilien, il estime que son ancien coéquipier a quitté la Catalogne « avant l'heure » et regrette ce départ « précipité » vers le PSG en 2017 contre 222M. Suárez en a profité pour tacler tout le monde : Kylian Mbappé, le PSG et la Ligue 1.

Neymar a tout perdu en allant au PSG

Après avoir remonté le temps à l'époque où la MSN marchait sur le football, Luis Suárez est revenu sur l'épisode du départ de Neymar et le rôle qu'ont essayé de jouer l'Uruguayen et Lionel Messi : « Nous n'aimions pas beaucoup parler de cette possibilité de départ, mais il est arrivé un moment où nous [Messi et lui] sommes allés voir Neymar pour lui dire 'Ney, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous'. Parfois, les choses sont difficiles à contrôler. Nous, comme des amis, nous lui avons conseillé de rester mais la décision appartenait à lui et sa famille. Nous lui avons dit 'L'Angleterre, c'est mieux. Il y a Manchester City et le bon football. Mais en France? Il n'y a rien.' »

Malgré les longues discussions avec ses deux amis, Neymar a tout de même décidé de forcer son transfert au PSG en payant sa clause libératoire. Mais ce départ pour Paris a, selon l'attaquant uruguayen, marqué un vrai recul dans la carrière de l'ailier brésilien : « Si il était resté à Barcelone, il aurait gagné un Ballon d'Or. C'est sûr. C'est compromettant de dire cela mais j'assume : il l'aurait gagné si il était resté. » Avant d'ajouter qu'il n'avait aucune chance de le remporter au PSG, comme l'histoire l'a montré.

Mbappé en prend aussi pour son grade

Selon Suárez, la saison 2016-2017, celle qui a précédé le départ de Neymar, a été l'une des plus belles de sa carrière. Si le collectif s'est montré moins performant en ne décrochant qu'une Copa del Rey, l'Uruguayen a particulièrement brillé individuellement en décrochant le Soulier d'Or grâce à ses deux compères : « Pour nous, Messi était le meilleur du monde. Et pour moi, Neymar était le deuxième meilleur. Ils m'ont permis de remporter ce trophée, je leur serai toujours reconnaissant. »

Avant d'ajouter : « C'est une preuve de plus que trois stars ensemble peuvent jouer dans la même équipe avec pour objectif de gagner. Pour l'équipe et pas chacun pour soi. Je crois que c'est ce qui nous a rendu meilleurs. » Une réflexion ouvertement orientée vers Kylian Mbappé dont le trio avec Neymar et Messi au PSG ne fonctionne pas et est souvent décrié par les experts du foot pour son manque de cohésion et de travail défensif. Le principal intéresse appréciera (ou pas) ce nouveau petit coup de croc de l'attaquant uruguayen.