Luis Suárez surprend tout le monde avec une déclaration fracassante

Bien qu’il ait annoncé sa retraite internationale en septembre 2024, l’expérimenté attaquant uruguayen Luis Suárez, 39 ans, il laisse toutefois la porte ouverte à un éventuel retour en sélection pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans un entretien accordé au journal « El País », l’ancien buteur a affirmé qu’il répondrait présent si le sélectionneur faisait appel à lui, bien qu’il n’ait plus porté le maillot de la Celeste depuis son départ de la scène internationale. « La sélection nationale reste l’objectif suprême. À l’approche d’une Coupe du monde, si le staff technique estime avoir besoin de vous, comment refuser ? », a-t-il déclaré.

Il conclut : « Je ne dirai jamais “non” à mon pays tant que je serai en activité sur les terrains. »

Une carrière qui se poursuit malgré l’âge

À 39 ans, il demeure influent sur les terrains : cette saison, il a pris part à 6 matchs en MLS (Major League Soccer), dont une seule titularisation avec l’Inter Miami aux côtés de son ancien partenaire du FC Barcelone, Lionel Messi.

Lors de la saison 2025, il a disputé 50 matchs, inscrit 17 buts et délivré 17 passes décisives, démontrant qu’il conserve une influence significative sur le jeu.

Sa dernière sélection remonte au 9 septembre 2024, contre le Paraguay, match qui s’est terminé sur un score nul et vierge.

Une icône de la génération dorée

Luis Suárez incarne l’une des figures majeures de la génération dorée du football uruguayen. Il a pris part à quatre phases finales de la Coupe du monde et a contribué au sacre de son pays lors de la Copa América 2011, tout en menant une carrière riche en succès au sein de grands clubs comme Liverpool, Barcelone et l’Atlético de Madrid.