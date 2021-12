Luis Suarez révèle pourquoi Messi est à la peine en Ligue 1

Depuis son arrivée en Ligue 1, Lionel Messi n'a inscrit qu'un seul but en huit matches (le 20 novembre contre Nantes).

Lors de la cérémonie du Ballon d'or qui s'est déroulée lundi dernier, Luis Suarez, ami proche et ancien coéquipier de Lionel Messi au Barça, a expliqué au micro de TNT Sports pourquoi « la Pulga » éprouvait des difficultés en Ligue 1.

« Messi m'a dit qu'il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et la neige. Il doit s'habituer au climat qu'il fait en France », confie Suarez.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant uruguayen, qui évolue à l'Atlético de Madrid, explique qu'il est en contact permanent avec Messi : « Notre relation est toujours la même. Nous discutons tous les jours. Nous parlons des matches, de nos familles. »

Suarez est ensuite revenu sur ses duels avec Lionel Messi : « C'était un sentiment très difficile de jouer contre lui au Camp Nou. Quand on s'affronte avec l'Uruguay et l'Argentine c'est différent. Ce sont toujours des beaux matches mais avoir Leo comme rival c'est difficile et très compliqué. »