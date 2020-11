Luis Suárez rêve de la Liga avec l'Atletico et explique son départ de Barcelone

Luis Suárez analyse les options de l'Atlético Madrid en Liga et Ligue des champions et revient sur son départ du FC Barcelone.

Luis Suárez a passé en revue l'actualité du football dans les colonnes de Marca, parlant de l'Atlético de Madrid ainsi que de la place des Colchoneros en , que le club madrilène rêve de finir par gagner. "Ce peut être un championnat équilibré. Celui qui fait le moins d'erreurs depuis le début ... Moi qui étais au Barça, je sais que si vous commencez mal et perdez des points, il est très difficile de rattraper la première équipe. Il faut être ferme, convaincu. Si vous voulez gagner la , il faut que ce soit depuis le début, avec beaucoup de désir. Comme le montrent l'Atletico et le , le Barça n'a pas débuté comme ils le souhaitent. Mais nous savons qu'il le combattra jusqu'au bout. Si nous y croyons et que nous avons cette illusion ... pourquoi ne pas rêver?"

Très enthousiasmé par l'Atletico bien que blessé par l'attitude du Barça

L'Uruguayen a expliqué qu' "au niveau sportif, il est convaincu, enthousiaste et impatient. Je suis le chemin de ce qu'est l'Atletico Madrid. Une équipe très soudée, compacte, avec un grand enthousiasme. Si nous sommes tous préparés et convaincus que nous pouvons réaliser des choses importantes". Il parle également de son départ du Barça et pense qu'il n'a pas été respecté: "J'étais triste et blessé par la façon dont je suis parti - je l'ai déjà dit. Mais quand ils ferment une porte, cinq autres s'ouvrent à vous où ils apprécient mon travail, mon professionnalisme et ma trajectoire. Je me sens fier. Là où ils ne voulaient pas de moi, il y en avait un autre qui me voulait".

Simeone encensé

Le "9" de l'Atlético a expliqué que le club madrilène ne l'avait pas surpris : "Non, cela ne m'a pas surpris parce que je savais d'où venait l'équipe, quel genre de coéquipiers et avec quel entraîneur j'allais travailler. Les gens qui travaillent autour du club sont spectaculaires et ont rendu la tâche très facile pour moi et ma famille afin de m'adapter. Cela vous facilite les choses et le club s'aggrandit. On l'apprécie et je suis surpris par la bonne infrastructure dont il dispose. Vous voyez le club en général avec beaucoup de désir de continuer à grandir pour devenir plus grand en Europe". Concernant Simeone, il a expliqué que "cela ne me surprend pas. De l'extérieur, je pouvais déjà le voir. Cela me surprend que je sois dans un club depuis de nombreuses années et que les joueurs continuent avec cette conviction. Qu'ils continuent à travailler, que si un joueur ne joue pas, il soutien les autres. Cela est généré par le coach avec son esprit, sa contagion pour que nous soyons tous actifs. Cela génère une saine compétition qui rend chaque joueur meilleur".

Les conseils pour Joao Félix

Ils sont le couple à la mode et Suárez, en tant que vétéran du football, ose donner des conseils au "nouveau venu" de l'élite Joao Félix : "Il faut montrer à Joao, surtout dans les grands matches, qu'il n'a pas à assumer toute la responsabilité sur lui. Nous jouons à 11 et 11 autres attendent. C'est la responsabilité de chacun. Vous devez profiter et attendre votre temps. Cela nous aidera beaucoup, cela a très bien commencé. On le voit affamé, excité, désireux de réaliser de grandes choses pour le groupe et sur le plan personnel. C'est un très jeune joueur qui doit profiter ce que je suis, un joueur qui veut apprendre et qui peut sûrement m'aider dans des aspects positifs".

Suarez donne les clés pour briller en C1

Quant aux chances en de l' , il se prononce : "Je pense que la Ligue des champions est très différente de la Liga. Il est basé sur le moment de chaque équipe. C'est très physique maintenant. Le match contre le Bayern s'est passé comme ça parce qu'ils étaient plus efficaces que nous. Sur cinq ou six occasions, ils en mis quatre. Nous avons eu plus d'occasions et nous n'avons pas pu convertir. Cela se paye cher en Ligue des Champions. Si nous améliorons cette efficacité, nous pouvons affronter le Bayern, qui est la meilleure équipe d'Europe, ou , que l'Atletico a déjà éliminé par le passé. Si nous savons ce que nous voulons et que nous y croyons, nous sommes qualifiés parce que nous avons des joueurs, de la personnalité et de la qualité. Vous devez juste avoir raison dans ces moments clés. C'est ce qu'il faut faire en Ligue des champions".