Luis Suarez : "Ma convalescence a été spectaculaire"

L'attaquant uruguayen a assuré qu'il a parfaitement récupéré de son opération au ménisque et qu'il est prêt à rejouer.

Luis Suárez travers le confinement en préparant son corps et en récupérant du ménisque de son genou dont il a été opéré il y a près de trois mois. Interrogé sur sa phase de rétablissement dans une interview pour Canal 10 d' , il a assuré qu'il se portait bien. «Ça a été spectaculaire, je commence déjà à courir. À mon retour dans l'équipe, je serai avec eux », a-t-il clamé.

El Pistolero a aussi évoqué la crise sanitaire et la période compliquée que traverse toute la planète. Il a récemment fait don de 500 paniers de nourriture et de produits de première nécessité à 500 familles dans l'humble quartier uruguayen de Casavalle. À ce sujet, il a affirmé que "c'est le moins qu'il puisse faire pour les personnes qui en ont le plus besoin" dans leur aide contre le coronavirus.

Suarez a également expliqué dans le journal Referí que "maintenant les gens ne veulent pas regarder le football, ils veulent simplement sortir dans la rue sans crainte" et révèle ne "pas avoir pensé à retourner en Uruguay parce que la meilleure façon de prendre soin des Uruguayens est rester chez moi à Barcelone ».

Plus d'équipes

Cependant, il a précisé que s'ils ont besoin de lui, il répondrait présent. "Je pense à mes enfants, à l'enfermement à la maison pour éviter tout contact avec les gens et la contagion. La recommandation que le gouvernement et les experts donnent est de rester à la maison et c'est ce que les gens doivent faire", a-t-il conclu.