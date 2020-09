Luis Suarez et Arturo Vidal absents du groupe du Barça

Pour le match amical du Barça, Ronald Koeman a choisi de ne pas convoquer les deux joueurs sur qui il ne compte pas et annoncés sur le départ.

Si certains avaient encore des doutes sur le positionnement de Ronald Koeman quant aux avenirs de Luis Suarez et Arturo Vidal, le premier groupe retenu par le Néerlandais a fini de les convaincre.

Pour le match amical face à Nastic, l’attaquant uruguayen et le milieu de terrain chilien n’ont pas été convoqués par le nouvel entraîneur du Barça, à la différence de Lionel Messi.

L'article continue ci-dessous

Une prise de position de Koeman qui renforce un peu plus l’avenir de plus en plus incertains des deux joueurs en Catalogne.

Plus d'équipes

Prié d’aller voir ailleurs, Luis Suarez ne s’entraîne déjà plus avec le reste du groupe et, malgré l’intérêt de la Turin, il ne compte pas s’asseoir sur son salaire conséquent chez les Blaugrana.