Luis Suarez atteint les 150 buts en Liga

Après deux rencontres sans le moindre but, Luis Suarez a retrouvé les chemins des filets avec l’Atlético ce samedi. Et cette réalisation était spéciale pour lui puisqu’il s’agissait de sa 150e en .

Le buteur uruguayen a atteint la barre des 150 buts en seulement 195 rencontres du championnat espagnol. Au 21e siècle, il n’y a qu’un seul joueur qui s’est montré plus rapide que lui dans ce domaine, à savoir Cristiano Ronaldo. L’ex-Merengue n’avait eu besoin que de 140 matches pour scorer autant.

150 - Luis Suárez 🇺🇾 has scored 150 goals in 195 appearances in LaLiga, becoming the second fastest player to reach this milestone in the competition in the 21st century, after Cristiano Ronaldo (140). Predatory. pic.twitter.com/DpW7wnrBSe