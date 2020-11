Luis Figo : "Je suis fan d’Ousmane Dembélé"

En marge du choc entre le Portugal et la France, l’ancien capitaine portugais a déclaré être conquis par le profil d’Ousmane Dembélé.

Ce samedi soir, tous les yeux seront tournés vers Lisbonne pour le choc entre le et la . Cette quatrième journée de la Ligue des Nations entre les champions d’Europe et les champions du monde ressemble à une finale de groupe. Ce choc, Kylian Mbappé ne le jouera pas à cause d’une blessure, pas plus qu’Ousmane Dembélé.

Toujours pas retenu par Didier Deschamps, l’ailier tente de retrouver la forme au . Plutôt bien utilisé par Ronald Koeman depuis le début de la saison (8 matches sur 13), l’ancien Rennais semble enfin libéré par les blessures. De quoi rêver à enfin donner la pleine mesure de son talent chez les Blaugrana ? Luis Figo y croit.

"Si vous me demandez à propos d’un footballeur qui me rappelle la façon dont je jouais, je vais vous dire que j’aime vraiment Dembélé, a-t-il déclaré dans Marca. Il a été malchanceux avec des blessures, mais il a un énorme potentiel."

L’ancien capitaine de la sélection portugaise estime que Dembélé est le type de joueur qui peut faire la différence sur le terrain, au même titre que certains autres jeunes joueurs en pleine explosion.

"Dembélé, Gnabry, Ansu Fati, ce sont des joueurs que j’aime parce qu’ils aiment prendre des risques et qu’ils n’ont pas peur. Et c’est important pour les équipes qui ont le ballon."