Luis Enrique sous le charme de Warren Zaïre-Emery

Luis Enrique était en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à l'AC Milan mardi soir en Ligue des Champions.

Avant le choc face à l'AC Milan mardi soir dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, était face à la presse ce lundi. Le technicien espagnol a encensé Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain français est la plus grande satisfaction du Paris Saint-Germain cette saison.

Warren Zaïre-Emery est un "diamant"

Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery (17 ans, 10 matchs, 2 buts en Ligue 1), séduit visiblement plusieurs acteurs du ballon rond. Son entraîneur a eu des propos élogieux envers lui ce lundi en conférence de presse. "Warren est un diamant, avec beaucoup de choses à améliorer en raison de son âge. En plus de ses caractéristiques techniques et physiques, il a vraiment cette capacité à jouer en fonction de ses coéquipiers. C’est ça qui fait vraiment la force des grands joueurs, ils savent toujours où se déplacer", a déclaré Luis Enrique, sois le charme du prodige français.

Un joueur humble selon Enrique

L'ancien sélectionneur de l'Espagne est heureux d'avoir Warren Zaïre-Emery sous ses ordres. Le jeune milieu de terrain a séduit Luis Enrique, de par son humilité. "C’est très facile d’entraîner un joueur de ce profil, il a cette caractéristique innée. Puis il est humble, il a 17 ans et ça vient de son éducation, avec de grandes valeurs, c’est le meilleur héritage des parents à un enfant", ajoute Luis Enrique.

"Je ne veux pas le comparer..."

Peu avant la conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la comparaison entre Warren Zaïre-Emery et Kévin De Bruyne. Une comparaison que l'Espagnol trouve trop juste. "Je ne veux pas le comparer à une grande star comme De Bruyne. Il est jeune, il doit apprendre beaucoup de choses. On doit être patients, lui donner de la confiance pour qu'il joue de la manière possible", a confié Luis Enrique au micro de RMC Sport.