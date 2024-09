Luis Enrique prêt à renoncer à son salaire !

Luis Enrique a admis qu'il serait prêt à renoncer à la moitié de son salaire s'il pouvait éviter de parler aux médias.

La relation de Luis Enrique avec les médias, notamment en France, n'a jamais été très bonne dans le meilleur des cas. L'Espagnol était souvent irrité par les questions concernant l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Dans un extrait d'un récent documentaire sur les coulisses pour la plateforme espagnole Movistar, l'Asturien a fait la une des journaux lorsqu'il a expliqué à quel point il n'aimait pas les tâches médiatiques. Il a même déclaré qu'il serait prêt à accepter une baisse de salaire de 50 % pour échapper aux médias.

En marge du choc entre le PSG et Rennes, Luis Enrique a déclaré : « Je passe un très bon moment avec vous tous, je m’entends bien avec la presse. Mais si j’avais le choix, je n’aurais aucun problème. Mais je n’ai jamais interrompu une conférence de presse, je dis ce que j’ai à dire, et parfois dans d’autres langues – pas très bien, mais je le fais.

« C’était un commentaire spontané, et c’est vrai – si vous me tendiez maintenant un papier disant que je n’aurais plus à parler à la presse en échange d’une renonciation à 25%, voire 50%, de mon salaire, alors je le signerais. Mais ce ne serait pas possible, car les contrats que les clubs ont signés incluent une obligation pour les entraîneurs de parler.

« Personnellement, j’aime ça, mais si je pouvais l’éviter, je le ferais – surtout les interviews d’après-match, quand je n’ai pas vraiment l’énergie. Je le redis, je passe un bon moment avec vous les gars. »

La forte personnalité de Luis Enrique a également valu à l'homme de 54 ans des accrochages avec les médias, que ce soit lors de son passage à Barcelone, en Espagne ou au PSG. Cependant, sa personnalité a également fait de lui un personnage très sympathique pour ses joueurs, les fans et le staff du club, car il a toujours été très franc avec ses pensées.

L'équipe de l'Asturien s'en sort très bien jusqu'à présent cette saison et occupe la tête du classement de la Ligue 1 malgré son décevant match nul 1-1 contre Reims dimanche. Il cherchera désormais à aider son équipe à renouer avec la victoire lorsque le PSG affrontera Rennes le vendredi 27 septembre.