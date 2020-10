Luis Enrique défend Ansu Fati contre les critiques

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a défendu Ansu Fati après la prestation décevante de ce dernier contre la en Ligue des Nations.

L'ailier barcelonais de 17 ans, qui est le plus jeune buteur de son pays, a joué 57 minutes à Madrid avant d'être remplacé par la star des Wolves Adama Traoré. Fati n'a pas réussi à capitaliser sur un début de partie encourageant, ne s'offrant qu'une seule occasion de but et ne créant aucune opportunité pour ses coéquipiers.

Il n'a pas non plus réussi à cueillir les centres de ses partenaires et a perdu quatre de ses sept duels alors que le système suisse 3-5-2 s'est avéré difficile à briser, avec Silvan Widmer et Nico Elvedi qui ont offert une solide opposition à l'attaque espagnole.

"Ansu Fati sait maintenant ce qui l'attend à chaque match"

Ansu Fati a donc failli à sa tâche, mais son coach s'est bien gardé de l'accabler : "Le marquage individuel est toujours un problème pour les attaquants, pour tout le monde", a déclaré lundi Luis Enrique alors que l' se préparait à affronter l' . "Notre objectif est de créer le plus grand nombre d'avantages pour nos attaquants. Après cela, chaque match est comme il est. Ansu a 17 ans, mais il sait déjà ce à quoi il va être confronté dans ses matches"

Le technicien espagnol réfute aussi l'idée que ça soit le schéma tactique qui pose problème à la Roja en ce moment : "Nous avons notre modèle parce que cela dépend du travail de toute l'équipe. Contre la Suisse, ce fut un match difficile pour tout le monde en raison de la forte pression exercée par l'adversaire, mais je pense que nous avons bien résolu les choses."