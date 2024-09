Luis Enrique brise enfin le silence sur le départ de Mbappé

Paris Saint-Germain vs Rennes

Luis Enrique a rompu le silence sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, admettant qu'il est « dommage » que le Français ne soit plus au PSG.

Après plusieurs fenêtres de spéculations sur un transfert, le vainqueur de la Coupe du monde Mbappé a finalement fait son chemin vers Santiago Bernabeu à l'été 2024. Il a fait ses adieux à sa patrie après avoir atteint la fin de son contrat au Paris Saint-Germain et être devenu agent libre.

Il n'a pas toujours été d'accord avec l'exigeant entraîneur espagnol Enrique, l'ancien patron de Barcelone prenant l'habitude de le laisser de côté à certains moments. Mbappé a cependant été une révélation pour le PSG au cours de ses sept années dans la capitale française, devenant le meilleur buteur de tous les temps du club.

Enrique n'a que du respect pour le joueur et l'homme avec qui il a passé une saison à travailler au Parc des Princes, déclarant dans un nouveau documentaire de Movistar : « Dans le cas de Kylian, j'ai rencontré un joueur merveilleux. Une personne d'un niveau personnel exceptionnel, que l'on trouve rarement quand on arrive et que l'on voit un joueur de ce niveau. Humain, affectueux, proche. C'est un joueur merveilleux. Quel dommage qu'il soit parti à Madrid. Surtout pour nous à l'époque. Mais la vie fait aussi partie du jeu.

"J'espère que tout se passera très bien pour lui. Je n'ai rien à lui reprocher, il a conditionné son départ. Nous essayons toujours d'améliorer ses qualités et de couvrir ses défauts. Il a toujours été très poli et respectueux. Son frère et ses parents aussi."