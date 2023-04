Luis Enrique bientôt en Premier League?

Libéré de son poste de sélectionneur de l'Espagne après le Mondial au Qatar, Luis Enrique devrait retrouver du boulot en Premier League. Mais où?

Revenu à la tête de l'Espagne en 2019 après une pause pour s'occuper de sa fille malade, Luis Enrique avait repris la sélection pour y ramener le tiki-taka et la maîtrise du ballon tout en y introduisant une relève en difficultés pour prendre le relais de ses aînés. Si il a assurément lancé des jeunes, l'ancien entraîneur n'est jamais parvenu à redonner à la Roja sa capacité à étouffer son adversaire. Libre depuis son départ de la sélection après l'échec lors du Mondial au Qatar cet hiver, le Catalan pourrait bientôt retrouver de l'emploi en Premier League. Mais la question est de savoir où en Angleterre.

Luis Enrique vers la Premier League, mais où?

Après s'être longuement accroché à son siège alors que tout le monde le voyait dehors à chaque prestation loupée, Graham Potter a finalement bel et bien été évincé par la direction de Chelsea qui l'avait nommé à la place de Thomas Tuchel, viré en début de saison. Depuis, les Blues sont à la recherche acharnée de son remplaçant. Les premières rumeurs ont fait état d'un intérêt pour Julian Nagelsmann, tout juste évincé par le Bayern, mais le technicien allemand ne serait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre le club londonien. À l'inverse d'un certain Luis Enrique qui n'a jamais caché son envie de découvrir la Premier League et aimerait prouver que sa formule fonctionne toujours.

Mais un autre club anglais compte bien, lui aussi, profiter de l'intérêt de Luis Enrique pour la Premier League. Selon le Telegraph, Tottenham serait particulièrement décidé à faire de l'ancien entraîneur du Barça le remplaçant parfait à Antonio Conte, jusqu'à présent suppléé par son ancien adjoint Christian Stellini. Les Spurs partent toutefois avec un train de retard au vu de la différence d'effectif, de la différence de réputation entre les deux équipes et de la réputation très restrictive dans la manoeuvre laissée à leurs entraîneurs. Tottenham pourrait toutefois profiter de la nomination en intérim de Frank Lampard à Chelsea, qui n'aurait pas du tout plu à Luis Enrique, pour chiper le Catalan à leur rival londonien.