L’UEFA "s’oppose fermement à une Superligue" européenne

Suite aux déclarations de l’ancien président du Barça sur la volonté de rejoindre la future Superligue, le président de l’UEFA a remis son véto.

C’est un serpent des mers vieux comme le monde. Depuis maintenant une vingtaine d’années et l’explosion des droits TV, la question de la création d’une Superligue européenne fermée pour remplacer la Ligue des Champions revient très souvent sur la table. Sans qu’il n’y ait aucune avancée.

Seulement, il y a quelques semaines, Sky Sports a annoncé que les plus gros européens avaient décidé de se réunir pour parler de la faisabilité de ce projet. Une nouvelle compétition qui regrouperait les cadors européens et qui permettrait de dégager encore plus de bénéfices.

La bombe de Bartomeu

Si de nombreux protagonistes ont vite démenti, les propos de Josep Maria Bartomeu ont créé une véritable bombe. Au moment d’annoncer sa démission, le désormais ex-président du Barça a annoncé que la direction "a accepté une proposition de participation à une future Superligue européenne."

Face à cette sortie, l’UEFA a bien été obligée de sortir du silence et a une nouvelle fois dénoncé cette réunion de cadors. L’instance européenne et Aleksander Ceferin ont "clairement indiqué à plusieurs reprises que l’UEFA s’oppose fortement à une Superligue" dans des propos rapportés par l’AFP. Ils ne veulent pas "détruire" leur compétition reine et assure "qu’une superligue de 10, 12 ou même 24 clubs deviendrait inévitablement ennuyeuse."