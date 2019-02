L'UEFA prévoit de sanctionner l'OM ?

Selon l'Equipe, l'UEFA va prononcer des sanctions contre l'OM, coupable de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier.

Décidément, la saison 2018/19 ressemble de plus en plus à un annus horribilis pour l'OM. Dans tous les domaines, les Phocéens sont à la ramasse. En difficulté sur le plan sportif, ils ne se portent pas mieux financièrement. D'après les révélations faites par L'Equipe ce jeudi, les Olympiens ne sont pas dans les clous du fair-play financier et vont s'exposer bientôt à des sanctions de la part de l'UEFA.

L'OM avait déjà rencontré des soucis de cet ordre l'année dernière. Dans le viseur des instances continentales depuis plusieurs mois, il n'avait écopé que d'une amende de 100000€. Un moindre mal au vu des irrégularités qui auraient été constatées et le contraste entre les dépenses et les révenus.

Marseille a dépassé de 8M€ le seuil de déficit qui est permis sur une durée de trois ans (30M€). Malgré les efforts faits au niveau des ventes et des cessions de joueurs en prêt, le retard n'a pas été rattrapé. La faute notamment à ces nombreux éléments aux salaires mirobolants et qui ne sont pas du tout utilisés par le staff (Abdennour, Sertic, Hubocan).

L'OM, qui a dépensé 130M€ depuis l'entame de son "Champions project" à l'automne 2016, peut donc s'attendre à se faire taper sur les doigts. Mais, la punition ne devrait pas aller jusqu'à l'expulsion de toute compétition continentale. Toujous selon L'Equipe, Marseille est en passe de recevoir "une amende conséquente, un contrôle de sa masse salariale et de ses transferts ou encore une limitation du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe".

Pour rappel, cette saison, Marseille a été éliminé dès le premier tour de la Ligue Europa, avec aucune victoire à son compteur. Septième au classement, avec trois points de retard sur la 4e place, il n'est pas du tout sûr que le club phocéen puisse redisputer une épreuve continentale la saison prochaine.