Ludovic Blas, l’atout dans la manche guingampaise

Dans un contexte collectif difficile, Ludovic Blas fait vivre son talent. À 8 journées de la fin de la saison, il doit montrer qu'il est devenu grand.

Le 16 mars dernier face à , à l’aube de la trêve internationale, Ludovic Blas n’avait pas tremblé. Juste après le coup de sifflet de Monsieur Lesage qui indiquait le point de penalty, l’international Espoirs français s’était emparé du ballon pour inscrire un but très important dans la course au maintien. Une image forte et symbolique (il s’agissait aussi du 500e but de son équipe en , ndlr) qui mettait en lumière un jeune joueur devenu un des membres de l’épine dorsale Guingampaise. Alors que les Costarmoricains sont à la lutte pour une place de barragiste, Ludovic Blas s’affirme comme un des leaders de l’opération maintien.

Caution technique

Il suffit de jeter un coup d’oeil au temps de jeu pour s’apercevoir du statut grandissant de Ludovic Blas à : cette saison, le milieu de 21 ans est le 4e joueur le plus utilisé de l’effectif en (derrière Rebocho, Thuram et Eboa Eboa) et son nombre de minutes passées sur le terrain (1949) est déjà largement supérieur au total de la saison dernière (1783). Si Antoine Kombouaré et Jocelyn Gourvennec lui ont successivement fait confiance, c’est parce que le natif de Colombes représente une caution technique dans les transitions et tient donc un rôle essentiel dans le développement du jeu. Sur toutes les statistiques, il ressort d’ailleurs comme un maillon essentiel.

Dans ses prises de balles, dans sa capacité à éliminer par le dribble court et à organiser le jeu des siens par la passe, Ludovic Blas a accepté des responsabilités que le contexte rend encore plus difficiles à assumer. À 21 ans, le champion d’Europe U19 est un jeune qui doit évoluer comme un cadre. Du haut de ses 97 matches de Ligue 1, Ludovic Blas est aujourd’hui à mi chemin entre l’espoir qu’il a longtemps été et le joueur confirmé qu’il est en train de devenir. Pour passer le cap, le milieu relayeur doit désormais se montrer davantage aux abords de la surface et dans les derniers gestes. Il n’empêche qu’avec 4 passes décisives et 1 but, il figure bien tout en haut du classements des joueurs les plus décisifs du club derrière Marcus Thuram (7 buts et 1 passe décisive).

Samedi, face à (20h00), Ludovic Blas incarnera donc l’espoir du maintien guingampais. Il faut dire que les Bretons ne peuvent plus se raccrocher à grand chose, si ce n’est à leurs chances mathématiques de sauver leur peau. Et au niveau des chiffres, Ludovic Blas arrive aussi en bonne position puisqu’il est directement impliqué sur 4 des 7 derniers buts de l’EAG en Ligue 1 (1 but, 3 passes décisives). Lors du match aller, il avait d’ailleurs délivré deux passes décisives sur la pelouse du stade Louis II… Habitué à répondre présent lors des moments décisifs, celui qui collectionne depuis 4 saisons les records de précocité du club fait partie de ceux qui peuvent le sauver.