Ludovic Blas : « Avant la finale de la Coupe, ils m'ont dit : "si t'es en forme, on gagne" »

Ludovic Blas n'aime pas parler de statistiques. Pourtant, le capitaine nantais sort de sa meilleure saison en professionnel, et justement les chiffres le montrent. 15 buts et 5 passes décisives en 41 rencontres, le milieu de terrain a franchi un palier et le reconnaît.

Dans un entretien accordé à l'artiste Kamal Hill, et que Goal France diffuse, il revient sur cette saison conclue et sur le chemin qu'il a parcouru pour en arriver à remporter la Coupe de France. « C'est tellement compliqué de gagner un trophée dans le football. Il y a tellement de bons joueurs qui n'en ont pas eu que tu savoures en fait. Ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça, c'est d'entrer dans l'histoire du FC Nantes », confia-t-il dans Moment à pArt.

Tout au long de l'entretien, Ludovic Blas remonte le fil de sa jeune carrière. A Guingamp, il se souvient de son arrivée au centre de formation, loin de sa famille et raconte pourquoi il a évolué en tant que milieu défensif avec la réserve du club breton.

L'EAG, « un cocon » qu'il a quitté pour passer une étape après une saison marquée par des relations compliquées avec son entraîneur de l'époque Antoine Kombouaré. Dans Moment à pArt, il explique pourquoi leur histoire commune a mal commencé et comment elle s'est améliorée jusqu'à ce que le meneur nantais devienne l'un des hommes de base du Kanak.

Avec notamment, une anecdote savoureuse sur les mots du coach et de son partenaire Randal Kolo Muani quelques heures avant la finale de la Coupe de France face à Nice le 7 mai dernier (1-0).