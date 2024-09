Lucas Paqueta, l'incroyable scandale

La famille de Lucas Paqueta fait l'objet d'une enquête de la Fédération de football après son implication présumée dans un scandale de matchs truqués.

L'oncle et le cousin de Paqueta, Bruno et Yan Tolentino, auraient payé à l'ancien attaquant du Real Betis Luiz Henrique plus de 5 000 £ peu après que Henrique ait reçu deux cartons jaunes controversés - ce qui a conduit la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF) à ouvrir une enquête. Les irrégularités de paris entourant les cartons jaunes d'Henrique sont étroitement liées à l'enquête de la FA sur l'implication de Paqueta dans des activités de matchs truqués similaires. Les accusations contre Paqueta comprendraient quatre chefs d'accusation de matchs truqués, une infraction grave qui pourrait entraîner de graves conséquences pour le milieu de terrain brésilien.

Les alertes d'intégrité qui ont signalé les schémas de paris suspects impliquant Paqueta et Henrique auraient été émises par Betway, la société de jeux en ligne qui sponsorise West Ham. On pense que de nombreux paris douteux impliquant Paqueta ont été placés par des membres de sa propre famille, ce qui complique encore davantage l'enquête.

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée au média brésilien UOL, l'oncle de Paqueta, Bruno Tolentino, a admis avoir effectué deux virements bancaires totalisant 5 500 £ à Henrique. Cependant, Tolentino a insisté sur le fait que les paiements étaient liés à un prêt personnel plutôt qu'à une activité illicite.

Il a expliqué : "C'était de l'argent que je lui devais et je l'ai payé. C'était un accord entre nous. C'était de l'argent que je lui devais et il me l'avait prêté. Nous avons convenu de le rembourser et nous l'avons fait. Quand j'ai eu l'argent pour le rembourser, je l'ai payé. Je peux jouer, je ne suis pas interdit. Je ne peux juste pas avoir d'informations privilégiées. De Luiz Henrique, c'était de la pure chance, mec. C'est une chance sur un million."

La FA n'aurait pas été au courant de l'implication de Tolentino dans l'affaire jusqu'à ces récentes révélations, mais elle élargit désormais son enquête, rapporte The Sun. Paqueta n'a pas encore fait l'objet d'une audience disciplinaire formelle, mais on s'attend à ce qu'une commission indépendante de trois personnes traite l'affaire une fois que la FA aura bouclé ses arguments. S'il est reconnu coupable, Paqueta pourrait être banni à vie du football professionnel.