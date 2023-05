Lucas Ocampos évoque le cauchemar vécu à l'Ajax Amsterdam

Au cours d'un entretien, Lucas Ocampos est revenu sur son passage chaotique du côté de l'Ajax Amsterdam

Revenu du côté du Séville FC après un prêt chaotique à l'Ajax Amsterdam qui s'est soldé en janvier, Lucas Ocampos a connu une deuxième partie de saison plus joyeuse avec la remontée du club andalou en Liga. Avec 28 matches joués (5 buts, une passe décisive), l'international argentin a retrouvé ses marques en Espagne mais n'oublie pas pour autant son passage dans la capitale néerlandaise.

"Je me suis senti maltraité"

Avec seulement 114 minutes de jeu réparties sur 6 matches, Ocampos n'a pas vraiment pu faire vibrer les travées du Stade Johan Cruyff. Dans un entretien accordé à Relevo, l'ancien Marseillais s'est attardé sur le traitement qu'il a subi à l'Ajax, et il n'a pas mâché ses mots. "Je m’entraînais seul dans un vestiaire de jeunes aux Pays-Bas, il y avait des jours où je ne pouvais pas m’entraîner parce que ni les physios ni les préparateurs physiques ne venaient. Je me suis senti maltraité, bien sûr. Je n’ai jamais demandé de traitement spécial. Tout ce que je voulais, c’était un peu de respect pour le joueur. On peut dire un million de choses sur moi, mais j’ai toujours été un bon professionnel", a-t-il déploré.