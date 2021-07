Lucas Ocampos encense le PSG

Ancien joueur de l’OM, Lucas Ocampos estime que les dernières performances du PSG ont mis le club à la place qu’il recherchait.

Rival un jour, rival toujours ? Pas forcément quand on s’appelle Lucas Ocampos. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille pendant quatre saisons, l’international argentin a croisé le fer plus d’une fois avec le PSG.

Parti au FC Séville durant l’été 2019, Ocampos a pris une toute autre dimension en Andalousie et va retrouver pour la première fois depuis son départ de Ligue 1 le club de la capitale lors d’un amical prévu mardi. Après deux saisons en Espagne, de l’eau a coulé sous les ponts et l’animosité de ses années marseillaises a laissé place à de la reconnaissance de la part de Lucas Ocampos.

Interrogé sur les ambitions du FC Séville la saison prochaine après avoir été en course jusqu’au bout pour le titre en Liga, l’ancien Marseillais et Monégasque estime que le club sémillant doit s’habituer à jouer des matches de haut niveau chaque année pour s’imposer comme une référence mondiale et attirer le plus de talent possible.

Une rencontre contre le PSG, même en amical et même sans plusieurs internationaux, est toujours bonne à prendre car le club français est désormais une référence européenne. Pour Ocampos, les succès en Ligue 1 mais surtout la finale de la Ligue des Champions en août 2019 conjuguée à une demi-finale la saison dernière ont fini s’asseoir la position du PSG sur l’échiquier des top clubs européens.

L'article continue ci-dessous

"Si on veut continuer à monter des marches, il faut avoir beaucoup d'ambition et savoir que le club c'est avant tout, croire en nous et travailler (...) Ce match sera bénéfique pour les deux équipes, a avoué Ocampos sur le site officiel du FC Séville. Il nous obligera à faire de notre mieux."

"Les années précédentes, le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite. Ils ont beaucoup de grands joueurs et sont très forts individuellement et collectivement. Ce sont de très beaux matches à jouer car ils nous font grandir et vont nous aider dans notre travail de présaison."

Pas sûr que cette sortie médiatique fasse plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille...