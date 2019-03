Lucas Hernandez au Bayern Munich, ça se précise

Le défenseur international français Lucas Hernandez rejoindra bien les rangs du Bayern Munich l'été prochain, d'après ce que révèle France Football.

Il n'y a pas de fumée sans feu. Le champion du monde tricolore Lucas Hernandez devrait quitter lors de la prochaine intersaison l'Atletico Madrid et signer en faveur du . Selon Football, tout est ficelé pour que le transfert ait lieu.

Il coutera plus du double de l'acquisition la plus chère du Bayern

Selon le site du célèbre hébomadaire, une telle opération devrait couter la bagatelle de 160M€ aux dirigeants bavarois, salaires compris. Le montant du deal s'élèverait à 85M€, et le salaire sera de 13M€, reparti sur cinq ans. De sacrées sommes et que les responsables bavarois ne sont pas habitués à débourser, et encore moins pour un seul et unique joueur. Jusque-là, le transfuge le plus cher de l'histoire du Bayern était de 41M€ (Corentin Tolisso).

Cette initiative peut aussi servir de réponse à Robert Lewandowski, qui avait à maintes fois déploré publiquement le fait que son club ne se montre pas aussi actif sur le marché des transferts que les autres grands cadors européens.

Lucas Hernandez ne devrait pas être le seul Français à signer en faveur du géant allemand l'été prochain. Benjamin Pavard, sociétaire de et son pendant sur le côté droit de la défense tricolore, est également attendu du côté de l'Allianz Arena.

A noter que le contrat de Hernandez avec les Matelassiers s'étend jusqu'en 2024. Et il avait paraphé sa dernière prolongation l'été dernier, en plein Coupe du Monde.