Lozano blessé avec le PSV

Le joueur vedette du PSV a été touché lors de la victoire face à Willem II.

La star mexicaine, Hirving Lozano, a semblé se blesser au genou lors du match entre le et Willem II (victoire 3-0). Lozano a chuté maladroitement après un tacle.



Il a été soigné sur le terrain pendant quelques minutes avant qu'une civière ne soit convoquée. Lozano a quitté le match avec une douleur apparente.



Après le match, l'entraîneur du PSV, Mark van Bommel, a admis qu'il ne connaissait pas la gravité de la blessure et qu'il devrait attendre que les examents ne soient terminés, vendredi.



"Je ne peux rien en dire pour le moment" , a déclaré Van Bommel à Fox Sports. "Tout ce que je peux faire, c'est d'espérer que ce n'est pas mauvais. Il est difficile de prévoir les dégâts, car je ne pouvais pas voir l'accident se produire. Le juge de touche se tenait juste devant moi."



Heerkens, coupable de la faute, a également parlé de l'incident, affirmant qu'il s'était excusé auprès de Lozano, ce que la vedette mexicaine a accepté.



"Il a accepté mes excuses et savait que je ne l'avais pas touché exprès", a déclaré Heerkens. "Le ballon a été joué un peu trop lentement et j'avais l'intention de glisser avant qu'il ne soit là, mais il est resté là et ma jambe gauche l'a frappé. Je ne sais pas s'il est sérieusement blessé ... "