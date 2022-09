Loyer du stade Vélodrome : l'OM va payer plus cher la ville de Marseille

Le maire de Marseille a renégocié à la hausse le loyer versé par l'OM pour l'occupation du stade Vélodrome.

Benoît Payan, le maire de Marseille, a annoncé dans les colonnes de La Provence que le loyer du stade Vélodrome a été réévalué avec l'OM. Le montant fixe va passer de 5 à 6,5 millions d'euros dès cette saison avec une part variable à 9 millions d'euros.

« Cette part variable est, selon nos modes de calculs, assez facilement atteignable grâce notamment à la Ligue des champions », explique le maire de Marseille.

Cependant, le nouveau montant annoncé n'atteint pas les 8 millions d'euros de part fixe préconisés par la Chambre régionale des comptes, dans son rapport de 2019 sur les finances de la ville phocéenne.

La municipalité se défend en expliquant s'être pliée à une règle de calcul édictée par les services du ministère de l'Économie et des Finances.

La ville de Marseille sera donc toujours perdante dans l'affaire puisqu'elle verse chaque année (et jusqu'en 2045) 12 millions d'euros de redevance à Arema (l'entreprise qui gère l'exploitation du stade) en vertu du partenariat public-privé signé il y a presque dix ans.

Le nouveau contrat entre Marseille et l'OM portera sur une durée d'un an et sera réévalué à l'été 2023. Le maire justifie ce contrat court : « Je me dois d'être très prudent. On est dans une période d'incertitudes, tout est en train de bouger, et si je devais figer aujourd'hui un loyer, je pourrais en supporter les conséquences. Je préfère pouvoir m'adapter à une situation tendue, avec des prix de l'énergie et des matériaux qui sont en train de bouger. »

Par ailleurs, Benoît Payan a réaffirmé à La Provence qu'il refusait de vendre le stade Vélodrome sauf si l'OM veut s'en porter acquéreur : « J'ai dit que j'étais favorable à la vente du stade, mais uniquement si c'est à l'OM. C'est un patrimoine commun. Mais il faudrait mettre un milliard d'euros pour l'opération. L'OM ne les a pas. Si un jour il les a, on verra. »