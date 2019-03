Louis Van Gaal prend sa retraite

À soixante-sept ans, le Néerlandais Louis Van Gaal a fait le choix de ne plus entrainer au plus haut niveau.

On ne reverra plus Louis Van Gaal sur un banc. Le chevronné coach néerlandais a annoncé lundi qu'il quittait la scène footballistique définitivement pour profiter de sa retraite et se consacrer ainsi à sa famille.

Van Gaal se retire, mais cela fait exactement trois ans qu'il était au repos forcé en quelque sorte. Le Hollandais n'avait plus dirigé la moindre équipe depuis son départ de Manchester United à l'été 2016. Cette courte expérience en Angleterre clôturait un parcours de 25 ans dans ce rôle d'entraineur.

Un énorme palmarès et une forte personnalité

Van Gaal s'est occupé de plusieurs grandes équipes européennes, comme le Barça ou le Bayern, mais c'est à l'Ajax qu'il avait connu ses meilleures heures. Entre 1991 et 1997, il a guidé le club phare d'Amsterdam à un titre de champion d'Europe, une Coupe de l'Uefa et aussi une autre finale de C1. Un palmarès exceptionnel et sur lequel il a en grande partie bâti sa réputation. Van Gaal a aussi connu un passage plutôt convaincant à la tête de la sélection de son pays. Avec lui, les Oranje ont terminé troisièmes du Mondial 2014 au Brésil.

Au-delà des titres qu'il a remportés, Van Gaal s'est aussi fait connaitre pour son fort caractère et cette personnalité très rigide qui lui a valu quelques conflits. À Barcelone, il s'était notamment mis à dos le Ballon d'Or Rivaldo, tandis qu'au Bayern de Munich sa relation avec le Français Franck Ribéry était très fraiche.