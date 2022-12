Lothar Matthäus, la légende de l’Allemagne, encense Lionel Messi et fracasse Cristiano Ronaldo

En remportant une Coupe du Monde, Lionel Messi semble avoir gagné son duel de toujours face à Cristiano Ronaldo.

A 35 ans, le capitaine de la sélection argentine l’a fait. Il a remporté le seul titre qui lui manquait jusqu’à présent. Lionel Messi est aussi devenu le joueur avec le plus de matches de Mondial disputés avec 26 apparitions.

« Messi est le joueur du millénaire »

L’Argentin dépasse désormais Lothar Matthäus qui détenait le précédent record avec 25 rencontres pour l’Allemagne. La légende de la Mannschaft n’en veut clairement pas à Lionel Messi.

Dans un entretien accordé à Marca, l’Allemand a confié : « Lionel Messi est le vainqueur absolu. Il le mérite, car il m'a procuré, à moi et à tous les fans de football, une grande joie avec ses qualités et sa façon de jouer, a-t-il confié. Et il l'a fait pendant 17-18 ans. Pour moi, Messi est le joueur du millénaire ».

Après avoir glorifié le nouveau champion du monde, Lothar Matthäus s’est attaqué à Cristiano Ronaldo, la star portugaise.

« Avec son ego, Ronaldo a endommagé l'équipe et lui-même, a-t-il enchainé. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Mais maintenant, il a endommagé sa légende. Il m'est difficile de penser qu'il puisse trouver une place dans une équipe. D'une certaine manière, Ronaldo me fait pitié. »