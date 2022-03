LOSC, Sylvain Armand : "Je ne supporte pas l'injustice"

Samedi soir, la rencontre opposant le FC Nantes à Lille (0-1) a été le théâtre de nombreuses tensions, sur le terrain comme en coulisses. Peu après l'heure de jeu, le carton rouge infligé à Timothy Weah a provoqué un sentiment de colère dans les rangs lillois. Le plus remonté d'entre eux ? Un certain Sylvain Armand, coordinateur sportif dans le Nord de la France.

Armand remet le couvert à Nantes

En effet, celui qui s'était déjà fait remarquer suite à son altercation avec Frédéric Antonetti il y a quelques semaines a tout simplement remis le couvert, quittant sa position dans les tribunes pour aller mettre la pression et invectiver ses vis-à-vis. Lui qui avait déjà été suspendu quatre matches, dont deux par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, s'expose à d'importantes sanctions.

Tard samedi soir, il a livré sa version des faits au quotidien L'Equipe, tentant d'atténuer la gravité de ses faits et gestes. "Je ne supporte pas l'injustice. Oui, c'est plus facile pour nous en effet d'avoir les caméras en haut et les ralentis. Mais pour moi, pour beaucoup malgré tout et beaucoup de Nantais aussi dans les tribunes, on était d'accord pour dire qu'il n'y avait pas carton rouge. Alors quand on voit que l'arbitre, en voyant la même image, donne un carton rouge, pour moi c'est une injustice qui peut avoir des conséquences sur le reste du match", a d'abord expliqué l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais, remonté.

Ni excuses ni regrets

"Je ne me suis pas énervé contre quiconque, je suis venu voir le quatrième arbitre pour lui que ce n'est pas normal d'avoir des erreurs en voyant ces images, que c'était scandaleux. Je peux faire mon mea culpa sur le fait d'être descendu de la tribune, mais c'est simplement que pour moi, au vu des images, il n'y a pas de faute, et surtout pas de carton rouge, et ça nous met en difficulté", a ensuite ajouté le coordinateur sportif du LOSC, oubliant visiblement que les caméras ont pu capturer des images qui viennent toutes contredire ses propos.

"J'ai toujours été compétiteur, j'ai toujours défendu mon équipe, que ce soit à Nantes, Paris, Rennes ou Lille, et quand il y a une injustice avec la technologie en place, ça me paraît tellement bizarre de siffler un rouge... Je peux m'excuser de défendre mon équipe, mais ma réaction aurait été la même à la fin du match", a enfin déclaré Sylvain Armand. Une sortie médiatique qui ne devrait pas franchement l'aider à éviter une sanction exemplaire.