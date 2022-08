Le LOSC et l'OM vont-ils perdre leur sponsor ?

Cazoo, le sponsor de Lille et de Marseille est en crise et pourrait se retirer du marché français…

A l'intersaison, Lille et Marseille ont changé de sponsor. Après Boulanger et Uber Eats, les deux équipes sont désormais parrainées par Cazoo, une société britannique créée en 2018 qui vend des voitures d'occasions en ligne après les avoir reconditionnées.

Pour accroître sa notoriété, Cazoo a décidé d'investir massivement dans le football en sponsorisant de nombreuses équipes à travers le monde : Aston Villa et Everton (jusqu'à la saison dernière) en Angleterre, Valence et la Real Sociedad en Espagne, Bologne en Italie, Fribourg en Allemagne ainsi que Lille et Marseille en France.

Mais le journal Les Echos révèle que l'entreprise est en crise : les comptes du premier semestre, publiés le 2 août, montrent que la croissance du chiffre d'affaires (+153 %) se paie au prix fort, avec des pertes sur six mois qui ont grimpé de 100 à 243 millions de livres (290 millions d'euros) en un an.

Pour faire face à cette crise, Cazoo a décidé début juin de licencier 750 personnes. Le fondateur de l'entreprise, Alex Chesterman est même allé plus loin en annonçant une « revue stratégique complète des activités en Europe continentale, afin de continuer à réduire notre consommation de trésorerie ».

Cela signifie que Cazoo pourrait se retirer du marché français (pour se concentrer uniquement sur la Grande-Bretagne) et cesser son sponsoring envers Lille et Marseille… Interrogé par Les Echos, un porte-parole de Cazoo affirme qu'« il est trop tôt pour spéculer. Le processus de revue doit suivre son cours, les décisions éventuelles sur les changements dans notre manière de travailler seront prises ensuite. »