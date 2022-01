LOSC : Létang confirme pour Ben Arfa

Et si Hatem Ben Arfa faisait son grand retour en Ligue 1 cet hiver ? Après des expériences à Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux, le milieu offensif pourrait bien porter les couleurs d'un septième club français : celles du LOSC. En effet, comme révélé par le média L'Equipe vendredi, les Dogues songent bel et bien à recruter l'ancien international français en cas de départ de Yusuf Yazici.

Létang confirme l'intérêt du LOSC

Ce samedi, c'est le président lillois Olivier Létang qui l'a lui-même confirmé en conférence de presse. Si les Nordistes apprécient le profil d'Hatem Ben Arfa, son éventuelle venue à Lille est toutefois conditionnée à différents paramètres. "Dans l'hypothèse d'un départ de Yusuf (Yazici), on a choisi de le remplacer. Hatem Ben Arfa est un joueur libre qui a des qualités donc il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous. Mais la première étape, l'obtention d'un accord avec le CSKA Moscou concernant Yusuf, n'a pas été franchie", a ainsi confié le dirigeant.

"C'est un joueur très expérimenté, capable de faire des différences incroyables et ça rentre aussi dans le cadre de ce qu'on veut, avoir plus d'efficacité, de justesse, de précision et c'est un joueur qui a toutes ces qualités-là. Notre problématique est de garder un niveau très compétitif. Si ça se concrétise pour Yusuf (Yazici), on veut se renforcer et Hatem rentre dans ce cadre-là. J'ai déjà échangé avec lui. Mais on ne veut pas non plus empiler les joueurs", a pour sa part abondé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Il n'a plus joué depuis le 2 mai dernier

Pour rappel, celui qui est aujourd'hui âgé de 34 ans est libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux. Hatem Ben Arfa n'a donc plus joué depuis le 2 mai 2021. Sera-t-il d'attaque pour rendre des services ? Pour garder la forme, il s'est en tout cas entretenu avec un préparateur physique...