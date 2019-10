LOSC, Gérard Lopez justifie sa stratégie

Le propriétaire de Lille, Gérard Lopez, a exposé les grandes lignes de son projet et a expliqué les secrets du modèle de recrutement des Dogues.

Septième de , vit un début de saison mi-figue, mi-raisin. Mais les Dogues reconstruisent une équipe après plusieurs pertes l'été dernier et peuvent se féliciter d'avoir mis la main sur Victor Osimhen, auteur de six buts en championnat. Le LOSC est toujours à la recherche de ses premiers points en et espère franchir ce cap face à Valence, mercredi. Dans une interview accordée à AS, le propriétaire de Lille a justifié sa stratégie, livrant les grandes lignes de son projet et la façon dont il pense pouvoir bâtir une équipe redoutable tout en ayant un modèle économiquement viable.

"Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas gagner. Je veux me servir des ventes et des achats comme formule pour grandir. Les gens pensaient que je venais ici pour me cacher mais je viens pour la compétition. Les affaires, c’est savoir recruter. Vendre sans savoir recruter ne te mène nulle part. Pour savoir vendre, il faut savoir recruter. C’est l’une des forces de notre projet et tous les clubs n’ont pas cet équilibre. (...) C’est un projet basé sur les jeunes joueurs, nous sommes l’effectif le plus jeune de et de la Ligue des Champions, c’est un projet très dynamique, basé sur les ventes et les arrivées, fondé sur les technologies en matière de scouting et aussi en matière de gestion de la captation et de la formation, sur et en dehors du terrain", a analysé Gérard Lopez.

Le scouting en détail

Le propriétaire de Lille a ensuite détaille la façon d'opérer de Luis Campos pour le scouting : "La Big Data. C’est ça. Comme dans n’importe quelle autre application Big Data, l’intelligence est dans les algorithmes, sur la valeur que nous pouvons sortir des données analysées. Les gens sont surpris de voir comment nous remplaçons les joueurs de manière quasi immédiate. Luis Campos ne peut pas être sur 300 terrains en même temps. Luis et son équipe, 29 personnes travaillent avec lui, étudient d’abord des données et ensuite sélectionnent les joueurs à superviser. Nous avons une base de données de scouting qui est unique".

"Nous analysons plus de 2 000 footballeurs chaque année. Mais nous ne le faisons pas sur les données typiques. Nous analysons des données plus complexes, comme le rapport entre un joueur et un système. (...) C’est un schéma complexe, mais facilité par notre logiciel. Nous avons une analyse très profonde en temps réel. Puis, nous appliquons la technologie au niveau nutritionnel, médical..", a ajouté Gérard Lopez.

"En , nous avons un groupe fixe de recruteurs. Ensuite, nous avons un circuit en Afrique très développé et cinq personnes qui surveillent l’Europe du Nord, de l’Est et l’Amérique du Sud. Ces groupes changent tous les deux-trois mois, laissant leurs données à ceux qui leur succèdent. Si le jugement sur un joueur est bon pour dix personnes l’ayant supervisé, le risque d’erreur est moindre. La force de notre projet tient dans la capacité à remplacer les joueurs qui partent", a conclu le propriétaire de Lille.