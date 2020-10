LOSC, Galtier met la pression sur Jonathan David

Nouveau leader de Ligue 1, Lille a brillé dans le derby contre Lens. L'entraîneur des Dogues est satisfait de la prestation de ses joueurs.

Le LOSC a vécu une soirée parfaite ce dimanche soir. Les hommes de Christophe Galtier ont survolé le derby du Nord face à Lens et grâce à leur large victoire, ils prennent la tête de la devant le . Mais la soirée aurait pu être encore plus belle si Jonathan David, la recrue phare du LOSC, avait profité de cette rencontre pour ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Le Canadien a une nouvelle fois été maladroit devant le but.

En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a mis une petite pression à Jonathan David : "On lui fait confiance, je lui fais confiance, ses partenaires aussi. Après, il y en a qui s'intègrent rapidement, comme Osimhen ou Botman. C'est un peu plus difficile pour lui, un buteur qui ne marque pas peut parfois basculer dans le doute. il doit aller chercher autre chose au plus profond de lui-même, il a peut-être sous-estimé le niveau de la Ligue 1..."

Christophe Galtier veut que le LOSC poursuive sur cette dynamique : "C'était le bon scénario. On a ouvert le score vite et on a rapidement marqué le deuxième but après la pause, puis on a bénéficié d'une supériorité numérique (à onze contre dix, puis neuf). Et le match est devenu moins difficile. Ce derby avait de l'importance pour donner une belle image et offrir une victoire à nos supporters qui ne peuvent pas être là. Il y avait aussi l'envie de continuer la série et on savait que la victoire nous permettrait de prendre la première place. Les joueurs sont déterminés on est sur une bonne dynamique. Je ne sais pas si c'est notre performance la plus aboutie, mais on a su donner du rythme et les entrants ont été performants en marquant (Yazici et Ikoné). C'est bon pour la confiance, c'est une vraie belle soirée".

"L'objectif défini par le président est d'être dans les trois premiers et de revivre une campagne en C1, mais on est nombreux à avoir cet objectif. Maintenant, on doit avoir une gestion importante de notre effectif, avec beaucoup de rotations, sachant qu'on doit garder un certain niveau de performances et qu'on doit exister aussi en Ligue Europa. C'est à moi de trouver les meilleures associations pour qu'on puisse traverser au mieux ce calendrier chargé", a ajouté l'entraîneur des Dogues.

Christophe Galtier est satisfait de ses troupes malgré une préparation peu évidente : "José Fonte a eu une préparation compliquée car il avait le Covid-19, Renato Sanches a très peu joué avec sa sélection et a beaucoup de rythme. Jonathan Bamba est dans une très bonne dynamique, et tout le mérite lui en revient car il travaille énormément. C'est un bon partenaire, qui fait tout pour être performant, grâce à son travail "invisible"".