LOSC - Christophe Galtier : "L'OM finira 2e"

L'entraîneur du LOSC a estimé que suite à sa victoire dimanche soir (1-2), l'OM n'avait plus rien à craindre pour sa place de dauphin du PSG.

Quatrième de , le LOSC a manqué une belle opportunité de s'installer sur le podium et de combler son retard au classement sur l' , dimanche soir. Opposés aux Phocéens, les Nordistes se sont en effet inclinés sur leur pelouse (1-2), eux qui avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Victor Osimhen. Forcément, au sortir de cette contre-performance, l'entraîneur Christophe Galtier est apparu déçu en conférence de presse, lucide sur les chances de son équipes.

"On a été sanctionnés lourdement avec peu de situations​"

"Sur leur dynamique et leur organisation, l'OM finira 2e. Avec autant de points d'avance, ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme", a d'abord estimé l'ancien joueur de l'OM, avant de revenir plus en détails sur la rencontre. "Je pensais que l'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. À partir de la 60e minute de jeu, on a commencé à avoir des problèmes physiques. Cela concernait des joueurs qui ont peu joué ces derniers temps ou pas du tout joué (Onana, Djalo). Face à l'OM, habitué de ce type de rencontre, on a commencé à perdre la bataille du milieu et à reculer", a estimé Christophe Galtier, regrettant les buts encaissés, jugés évitables.

"On a été sanctionnés lourdement avec peu de situations. On en a eu en première période sans être efficaces. Il y a aussi deux arrêts importants de Mandanda. Mais on a eu moins de mobilité pour ressortir les ballons. On a été mis en difficulté et on concède deux buts qui nous paraissent évitables", a analysé le technicien.