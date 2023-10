Lorient – Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Lorient et le Stade Rennais se croisent à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les différents championnats ont repris leurs habitudes ce weekend après la trêve internationale. Ce dimanche en France, Le FC Lorient reçoit le Stade Rennais pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

Lorient – Rennes, un derby à enjeu

Le FC Lorient, après une bonne campagne la saison dernière, marque le pas. Les Merlus sont une série de cinq matchs sans victoire. En huit journées de Ligue 1, les protégés de Régis Le Bris n’ont remporté qu’une seule victoire, quatre nuls et trois défaites. Des résultats qui placent le club à la 16e place du championnat avec 7 points.

Du côté du voisin breton, les résultats ne sont pas très convaincants non plus. Le Stade Rennais n’a remporté qu’un seul match sur ses cinq dernières confrontations. Les hommes de Bruno Génésio affichent un bilan de deux victoires, cinq nuls et une défaite. 8e de Ligue 1 avec 11 points, Rennes aura à cœur de se relancer dans un derby breton qui s’annonce déjà palpitant.

Horaire et lieu de match

Lorient – Rennes

9e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Yves Allainmat – Le Moustoir

Heure : 13h française

Les compos probables

Lorient : Mvogo - Mendy, Laporte, Talbi - Kalulu, Abergel, Ponceau, Yongwa - Faivre, Kroupi, Tosin

Rennes : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria - Blas, Rieder, Gouiri – Kalimuendo.

Sur quelle chaine suivre le match Lorient - Rennes

La rencontre entre Lorient et Rennes sera à suivre ce dimanche à partir de 13h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.